Airbus A320: определен самый популярный самолет в истории

Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus признан самым популярным в истории. Об этом информирует Reuters со ссылкой на авиационную аналитическую компанию Cirium.

Сообщается: «Европейская Airbus преодолела важный коммерческий барьер во вторник, когда ее самолеты семейства A320 обогнали Boeing 737 и стали самыми поставляемыми реактивными лайнерами в истории».

Добавляется, что суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988-го года, достигли 12 260 единиц.

Отмечается: «В результате Boeing потерял лидерство, которое удерживалось несколько десятилетий».

Справка :

Airbus – это одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

Ранее появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу.