Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

Российский медик Иван Еременко советует есть яблоки. Он объяснил, чем же они так полезны.

Врач рассказал: «Яблоки богаты витамином С, калием и пектинами. Они поддерживают работу сердца, способствуют мягкой детоксикации организма и улучшают пищеварение».

Добавляется: «Пектин создает благоприятные условия для роста полезной микрофлоры кишечника, что особенно актуально для школьников с нерегулярным питанием».

Впрочем, указывается и то, что чрезмерное употребление яблок, содержащих фруктозу, может приводить к вздутию живота и повышению нагрузки на печень.

Говорится: «Норма употребления этого фрукта в день для взрослого – два-три яблока, для ребёнка до шести лет – половина яблока или небольшое целое, после шести – одно яблоко».

