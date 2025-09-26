Каспийское море очень быстро мелеет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев бьет тревогу. С трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке он сказал о том, что Каспийское море стремительно мелеет.

Политик отметил: «Еще в 2022-м году на саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже».

Добавляется: «Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина этого не в изменении климата».

Подчеркивается: «Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы».

