Литва согласилась на переговоры с Беларусью по вопросу границы

Литва готова начать переговоры с Беларусью по вопросу урегулирования ситуации на границе на уровне послов по особым поручениям. Об этом заявил глава МИД страны Кестутис Будрис.

Дипломат сказал: «Для решения проблем с пограничным урегулированием мы предлагаем диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям, перед которым была бы поставлена именно эта задача».

Стоит добавит, что ранее официальный Вильнюс отказывался от контактов с Минском по данному вопросу на политическом уровне, ограничиваясь межведомственным взаимодействием.

Ранее Литва ввела чрезвычайное положение по всей стране из-за Беларуси.