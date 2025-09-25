В ближайшие дни украинцев ждет сухая, но прохладная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в следующие двое суток в нашей стране будет без осадков.

В пятницу, 26 сентября, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, на поверхности почвы, в большинстве районов северной части и в воздухе заморозки от минус 3 до 0, днем 12-17 тепла. На юге и на Закарпатье ночью плюс 4-9, днем 14-19 тепла.

В Киеве завтра ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 3 до 0, днем около 15 тепла.

В субботу, 27 сентября, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 3 до 0, на юге и на Закарпатье 4-9 тепла, днем по стране плюс 12-17.

В украинской столице послезавтра ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем около плюс 15.

Ранее мы писали, что в Украине продолжается похолодание.