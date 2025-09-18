Министр обороны Польши прибыл с визитом в Киев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Украину в четверг, 18 сентября. Об этом сообщило минобороны Польши в социальной сети X.

Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией своего ведомства, а также Вооруженных сил Польши.

У главы польского ведомства запланирована, в частности, встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, во время которой они обсудят вопросы «военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью в контексте российской агрессии».

Напомним, накануне в Киев приехала президент Европарламента Роберта Метсола.