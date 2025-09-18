Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Министр обороны Польши прибыл с визитом в Киев

Министр обороны Польши прибыл с визитом в Киев

Александр Панько
18.09.25 10:54
118
Министр обороны Польши прибыл с визитом в Киев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в Украину в четверг, 18 сентября. Об этом сообщило минобороны Польши в социальной сети X.

Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией своего ведомства, а также Вооруженных сил Польши.

У главы польского ведомства запланирована, в частности, встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, во время которой они обсудят вопросы «военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью в контексте российской агрессии».

Напомним, накануне в Киев приехала президент Европарламента Роберта Метсола.

Тэги: Киев, Украина, Польша, Владислав Косиняк-Камыш

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.09.25 12:49

ЕС рассматривает вариант полного запрета на въезд для россиян

18.09.25 12:21

Президент Украины одобрил столетнее соглашение с Британией

18.09.25 11:43

Москва заявила о «паузе» в обмене пленными

18.09.25 11:18

В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП

18.09.25 10:38

Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с Трампом

18.09.25 10:16

Герасимов врет Путину по поводу фронта, — Reuters

18.09.25 09:54

Евросоюз усилит санкции против Китая и Индии

18.09.25 09:48

Зеленский рассказал, какое оружие НАТО закупит у США для Украины

18.09.25 09:17

Генштаб озвучил суточные потери оккупантов. Данные на 18 сентября

18.09.25 12:21

Президент Украины одобрил столетнее соглашение с Британией

18.09.25 10:16

Герасимов врет Путину по поводу фронта, — Reuters

18.09.25 09:17

Генштаб озвучил суточные потери оккупантов. Данные на 18 сентября

17.09.25 12:44

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

17.09.25 12:19

Президент Европарламента прибылa с визитом в Киев

17.09.25 10:49

В Киеве объявлен повышенный уровень опасности

17.09.25 09:49

Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

17.09.25 09:15

За сутки враг потерял более тысячи солдат, — Генштаб

16.09.25 15:15

Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом. Но есть одно «но»

16.09.25 14:33

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

11.09.25 16:18

Фицо рассказал, поддержит ли Словакия новый пакет санкций против России

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

12.09.25 09:40

НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, — Bloomberg

12.09.25 21:04

Трамп опозорился во время интервью Fox News

11.09.25 15:15

В Черниговской области дети подхватили сальмонеллезу

11.09.25 15:10

Стало известно, сколько зерна уже экспортировала Украина

15.09.25 00:01

В Харькове произошло кровавое ДТП – полиция поведала подробности

11.09.25 16:26

Стубб пошутил по поводу частых встреч с Зеленским

12.09.25 14:30

Как оказалось, Джорджо Армани оставил после себя два завещания

12.09.25 21:20

Премьер Нидерландов туманно высказался о гарантиях безопасности для Украины

Фото и Видео
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди