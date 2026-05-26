В Чернобыльской зоне обнаружили редких птенцов

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике орнитологи с помощью дрона провели обследование гнезд одной из крупнейших хищных птиц Европы – орлана-белохвоста. Специалисты обнаружили в гнездовьях птенцов.

Сообщается: «Возле острова Домантов в гнезде обнаружили птенца в возрасте около 25 дней. Малыш уже уверенно держится в гнезде и активно растет под присмотром родителей. Еще одну важную находку зафиксировали к югу от села Оташев: в гнезде находился птенец в возрасте около одной недели и еще одно яйцо».

Добавляется, что в этом году орланы-белохвосты начали гнездование значительно позже, чем обычно.

Указывается также, что возможной причиной стали суровая зима и затяжная холодная весна, которые повлияли на поведение птиц и сроки размножения.

Резюмируется, что использование дронов позволяет проводить мониторинг максимально осторожно, без лишнего беспокойства птиц в чрезвычайно важный период выращивания потомства.

