В начале рабочей недели украинцев будет ждать весьма комфортная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в понедельник, 15 сентября, в западных областях нашей страны пройдут умеренные, на Закарпатье и в Карпатах ночью местами значительные дожди, местами с грозами. На остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 8-13, на побережье морей 14-19 тепла, днем плюс 20-25, на западе 16-21 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла.

Информируется при этом, что во вторник, 16 сентября, в Украине будет преимущественно без осадков, только в западных областях днем пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 8-13, на юге до 16 тепла, днем плюс 20-25, в западных областях 16-21 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 23-25 тепла.

