Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в последний рабочий день зимы

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в пятницу, 27 февраля. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что завтра в нашей стране будет преимущественно без осадков, только в Крыму ночью местами пройдут небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах, кроме юга и Закарпатья, местами гололедица. Ночью и утром в большинстве северных областей местами туман. Ветер юго-восточный, в восточных и южных областях северный, 5-10 м/с.

Ночью минус 2-8, в Карпатах 9-12 мороза. Днем от минус 2 до плюс 3, на юге и крайнем западе 2-8 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью минус 4-6, днем около 0.

Ранее украинцам рассказали, какая погода ожидается в марте.