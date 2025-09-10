В Киеве задержали бывалого бандита

В Киеве задержали 60-летнего уроженца Черкасской области. Как сообщает местная полиция, он нападал на женщин.

Информируется, что своих жертв отморозок выслеживал в малолюдных местах и шел за ними.

Выяснилось, в Шевченковском районе подозреваемый напал на 26-летнюю женщину на Лукьяновском кладбище, повалил ее на землю и пытался раздеть.

Добавляется, что, угрожая канцелярским ножом, он забрал ее украшения и деньги.

Пострадавшая просила ее не трогать, сказав, что беременна, поэтому нападавший сразу убежал.

Правоохранители говорят, что по данному факту ему сообщено о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера и разбойном нападении.

Кроме этого было установлено, что за некоторое время до этого нападения в Днепровском районе этот мужчина напал на 20-летнюю девушку, которая возвращалась с работы. Он напал на нее сзади, приставил к ее шее нож и заставил пойти с ним в безлюдное место. Там мужчина изнасиловал девушку и забрал украшения и деньги.

Уточняется, что по этому эпизоду нападавшему сообщено о подозрении в изнасиловании и разбойном нападении. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Примечательно, что злодей еще в 2014-м году был осужден на 14 лет лишения свободы за убийство из корыстных побуждений, грабеж и разбойное нападение. В июле этого года он вышел на свободу в связи с достижением пенсионного возраста.

Резюмируется, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее в Киеве задержали матерых домушников.