Обнаружен неожиданный вред кофе

Эксперты из университета Колорадо в США выявили неожиданный вред кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его употребление перед сдачей крови может снизить качество донорского материала и эффективность переливаний.

Ученые проанализировал образцы крови более 13 тысяч доноров, и установили, что высокий уровень кофеина в крови связан с большей склонностью эритроцитов к повреждению во время хранения.

Поясняется, что эритроциты (красные кровяные тельца) представляют собой самые многочисленные клетки крови, занимающие до 40-45% ее объема.

Сказано, что при переливаниях после употребления кофеина такие клетки хуже приживались и обеспечивали меньшее повышение уровня гемоглобина у пациентов.

Добавляется, у реципиентов наблюдались признаки ускоренного разрушения эритроцитов (гемолиза).

Подчеркивается, что особенно сильное негативное воздействие наблюдалось у доноров и пациентов, у которых выявили распространенный вариант гена ADORA2b. Данный ген регулирует работу эритроцитов в условиях дефицита кислорода.

Американцы полагают, что их открытие открывает путь к более персонализированному подходу к переливаниям, где будут учитываться не только группа крови, но и образ жизни, а также генетические особенности человека.

