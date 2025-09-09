Обнаружен неожиданный вред кофе

Эксперты из университета Колорадо в США выявили неожиданный вред кофе. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что его употребление перед сдачей крови может снизить качество донорского материала и эффективность переливаний.
Ученые проанализировал образцы крови более 13 тысяч доноров, и установили, что высокий уровень кофеина в крови связан с большей склонностью эритроцитов к повреждению во время хранения.
Поясняется, что эритроциты (красные кровяные тельца) представляют собой самые многочисленные клетки крови, занимающие до 40-45% ее объема.
Сказано, что при переливаниях после употребления кофеина такие клетки хуже приживались и обеспечивали меньшее повышение уровня гемоглобина у пациентов.
Добавляется, у реципиентов наблюдались признаки ускоренного разрушения эритроцитов (гемолиза).
Подчеркивается, что особенно сильное негативное воздействие наблюдалось у доноров и пациентов, у которых выявили распространенный вариант гена ADORA2b. Данный ген регулирует работу эритроцитов в условиях дефицита кислорода.
Американцы полагают, что их открытие открывает путь к более персонализированному подходу к переливаниям, где будут учитываться не только группа крови, но и образ жизни, а также генетические особенности человека.
