ТОП-ТЕМЫ:
Украина первой в мире начала регулярно использовать в бою рои дронов на ИИ, — WSJ

Украина первой в мире начала регулярно использовать в бою рои дронов на ИИ, — WSJ

Александр Панько
03.09.25 15:40
252
Украина первой в мире начала регулярно использовать в бою рои дронов на ИИ, — WSJ

Украина первой в мире стала использовать искусственный интеллект, чтобы рои дронов могли координировать свои действия на поле боя. Эта инновационная технология является предвестником будущего боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

Военные эксперты говорят, что такая технология является следующим этапом развития дроновой войны. Она позволяет одновременно задействовать десятки или даже тысячи дронов для преодоления обороны вражеской цели, будь то город или отдельный военный объект.

По словам высокопоставленного украинского офицера и компании, разрабатывающей программное обеспечение, в течение большей части прошлого года Украина проводила роевые атаки на передовой. Хотя ранее об этих случаях не сообщали, аналитики говорят, что это является первым случаем регулярного использования таких роев в бою. Рои сочетают две силы, набирающие популярность в современной войне: искусственный интеллект и дроны.

Но использование искусственного интеллекта на поле боя также вызывает этические беспокойства. Существуют переживания, что ИИ может решать судьбу комбатантов и гражданских лиц.

Программное обеспечение, разработанное стартапом Swarmer позволяет группам дронов решать, какой из них атакует первым. Также они могут адаптироваться, если, например, у одного из БПЛА разрядится батарея, рассказывает генеральный директор Сергей Куприенко.

«Вы устанавливаете цель, а дроны делают все остальное. Они работают вместе, они адаптируются», — пояснил он.

В первый раз технология Swarmer была впервые применена украинскими силами для установки мин около года назад. С тех пор она используется для поражения вражеских целей — непосредственно оккупантов, их техники и российской инфраструктуры. Программное обеспечение обычно используют для 3 дронов, но были случаи применения с восемью. Также оно было протестировано с 25 дронами.

Неназванный офицер говорит, что типичная операция предусматривает использование разведывательного дрона и еще двух БПЛА, которые будут нести небольшие бомбы для удара по вражеским окопам. Оператор указывает дронам зону поиска позиций противника и дает команду на атаку после их обнаружения. Разведдрон прокладывает маршрут, после чего другие дроны наводятся на цель.

В этих миссиях участвуют три человека: планировщик, оператор дрона и навигатор. Без программного обеспечения для роя понадобилось бы привлекать девять человек. Поэтому персонал может выполнять другие задачи.

«США, Китай, Франция, Россия и Южная Корея являются среди стран, которые развивают технологию роев. Но аналитики заявили, что не знали о ее регулярном использовании в боевых действиях, пока не услышали об операциях в Украине. США исследуют эту технологию по крайней мере с 2016 года, когда запустили более 100 малых дронов с трех истребителей», — добавляет издание.

Ранее представители израильской армии сообщили местным СМИ, что использовали рой небольших дронов для поиска, идентификации и атаки боевиков в Газе. Но с тех пор, кажется, о таких атаках больше не вспоминали.

По словам Зака Калленборна, эксперта по беспилотной войне из King’s College London, для всех таких роев сложной задачей может стать поддержание стабильной и надежной связи между беспилотниками. К примеру, украинская технология тоже имела недостатки в начале — дроны обменивались слишком большим объемом информации, что приводило к перегрузке сети.

«Эта технология также делает дроны дороже. Это негативный фактор для Украины, которая активно использует БПЛА. По данным правительства, только в прошлом году страна выпустила более 1,5 миллиона дронов», — добавляют авторы.

Напомним, Украина успешно испытала дрон с дальностью в 3 тысячи километров.

Тэги: Украина, искусственный интеллект, дроны

Выбор редакции
fraza.com
