В Киеве подвели климатические итоги минувшего лета

В Киеве были подведены климатические итоги прошлого лета. Сделала это Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Говорится, что было зафиксировано пять температурных рекордов – все в июне.

По данным экспертов небесной канцелярии, среднемесячная температура воздуха за календарное лето в украинской столице составила плюс 20,6 градуса, что выше климатической нормы на 0,2 градуса.

Примечательно при этом, что только июль в городе был теплее нормы на 1,3 градуса, а остальные два месяца показали результаты ниже среднегодовых показателей.

Отмечается, что самым холодным днем лета было 25 августа, когда температура опустилась до 9,9 градусов, а самым теплым стало 7 июля, когда температура воздуха поднялась до плюс 34,4.

Резюмируется, что осадков за лето выпало 202 мм, что составило 102 % климатической нормы благодаря июлю, в котором зафиксировали почти полторы месячные нормы.

Ранее были подведены климатические итоги августа в Киеве.