Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Брюсселе раскрыли подробности инцидента с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

В Брюсселе раскрыли подробности инцидента с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Александр Панько
02.09.25 14:30
230
В Брюсселе раскрыли подробности инцидента с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в болгарском Пловдиве из-за проблем с GPS. Предположительно, они были вызваны вмешательством России.

Эту версию проверяют в Болгарии, а в Брюсселе не исключают причастности Москвы. Об инциденте в комментарии «Телеграфу» рассказала заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста.

«Мы можем подтвердить, что действительно было вмешательство в работу GPS, но самолет успешно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это произошло из-за явного вмешательства России. Мы, конечно, осознаем и в определенной степени привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярными компонентами враждебного поведения России», — отметила она.

В Еврокомиссии подчеркнули, что событие лишь усиливает решимость ЕС наращивать оборонные возможности и поддержку Украины, потому что инцидент еще раз доказал срочность миссии, которую президент осуществляла в странах на передовой.

«Там она воочию видела ежедневные вызовы и угрозы со стороны России и ее прокси. И, конечно, ЕС и в дальнейшем будет инвестировать в оборонные расходы и готовность Европы еще активнее после этого инцидента», — сказала Подеста.

Заместитель главного представителя Еврокомиссии уточнила, что речь шла о чартерном рейсе.

«Было ли это направлено именно на самолет президента или нет — этот вопрос стоит адресовать россиянам, если действительно вмешательство осуществила Москва, как подозревают болгарские власти», — добавила она.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каса Итконен напомнила, что в Европе давно знают о проблемах с «глушением» сигналов и уже принимают меры противодействия. В частности, введены санкции против нескольких компаний, причастных к деятельности, нарушавшей сигналы GPS в странах ЕС.

«На самом деле мы внесли несколько таких компаний в санкционный режим. Это очень конкретный шаг, который мы сделали в чрезвычайно явных случаях, когда нарушения происходили из России», — говорит она.

Напомним, самолет с Урсулой фон дер Ляйен экстренно сел в Болгарии из-за вмешательства России.

Тэги: самолет, Урсула фон дер Ляйен

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.09.25 16:42

Россия увеличила скидку на нефть для Индии, — Bloomberg

02.09.25 16:23

Эрдоган сделал ряд заявлений по поводу достижения мира в Украине

02.09.25 16:03

Погода продолжит радовать украинцев в первые дни осени

02.09.25 15:36

Россия потеряла аппетит к Сумщине и забрала элитные подразделения, — ISW

02.09.25 15:23

Река Висла в Варшаве рекордно обмелела

02.09.25 15:17

В Киеве подвели климатические итоги минувшего лета

02.09.25 14:37

Дело "нефтепродуктов Курченко": ВАКС может утвердить соглашение с бизнесменом Сергеем Тищенко, - СМИ

02.09.25 14:13

Потребление электричества в Украине снизилось, но проблемы остаются

02.09.25 13:43

Оккупанты активно проводят разведку объектов энергетики в Украине

02.09.25 15:36

Россия потеряла аппетит к Сумщине и забрала элитные подразделения, — ISW

02.09.25 13:43

Оккупанты активно проводят разведку объектов энергетики в Украине

02.09.25 12:29

В «Дії» появился ИИ-ассистент

02.09.25 10:34

Белый дом анонсировал выступление Трампа с каким-то заявлением

02.09.25 10:20

Путин и Си выступили с заявлениями после встречи в Пекине

02.09.25 09:34

Путин обманул Трампа, США рассматривают все возможные варианты санкций, — Бессент

01.09.25 12:50

Сырский назвал обновленные потери россиян с начала года

01.09.25 10:51

Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России

01.09.25 09:46

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан

30.08.25 11:36

Трамп умер?

28.08.25 11:29

В Киеве выросло количество жертв после обстрела оккупантов. Среди них три ребенка

29.08.25 16:49

Владелец «Домино» Антон Шухнин передал разведчикам автомобиль и призвал коллег отдавать часть прибыли на помощь защитникам

28.08.25 11:48

Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

28.08.25 10:42

Киев и Будапешт обсудили разблокирование вступления в ЕС

27.08.25 16:41

Китайцы пересадили человеку… свиные легкие

27.08.25 09:21

Мужчинам до 22 лет разрешили выезд за границу

28.08.25 20:08

Выявлен неожиданный вред парацетамола

28.08.25 18:45

«2000 метров до Андреевки»: назван фильм, который представит Украину на премии Оскар

28.08.25 18:17

Жуткое ДТП в Кировоградской области оборвало шесть жизней

27.08.25 08:58

В британском политикуме появился новый игрок, – The Herald

Фото и Видео
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди