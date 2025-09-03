В Брюсселе раскрыли подробности инцидента с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в болгарском Пловдиве из-за проблем с GPS. Предположительно, они были вызваны вмешательством России.

Эту версию проверяют в Болгарии, а в Брюсселе не исключают причастности Москвы. Об инциденте в комментарии «Телеграфу» рассказала заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста.

«Мы можем подтвердить, что действительно было вмешательство в работу GPS, но самолет успешно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это произошло из-за явного вмешательства России. Мы, конечно, осознаем и в определенной степени привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярными компонентами враждебного поведения России», — отметила она.

В Еврокомиссии подчеркнули, что событие лишь усиливает решимость ЕС наращивать оборонные возможности и поддержку Украины, потому что инцидент еще раз доказал срочность миссии, которую президент осуществляла в странах на передовой.

«Там она воочию видела ежедневные вызовы и угрозы со стороны России и ее прокси. И, конечно, ЕС и в дальнейшем будет инвестировать в оборонные расходы и готовность Европы еще активнее после этого инцидента», — сказала Подеста.

Заместитель главного представителя Еврокомиссии уточнила, что речь шла о чартерном рейсе.

«Было ли это направлено именно на самолет президента или нет — этот вопрос стоит адресовать россиянам, если действительно вмешательство осуществила Москва, как подозревают болгарские власти», — добавила она.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каса Итконен напомнила, что в Европе давно знают о проблемах с «глушением» сигналов и уже принимают меры противодействия. В частности, введены санкции против нескольких компаний, причастных к деятельности, нарушавшей сигналы GPS в странах ЕС.

«На самом деле мы внесли несколько таких компаний в санкционный режим. Это очень конкретный шаг, который мы сделали в чрезвычайно явных случаях, когда нарушения происходили из России», — говорит она.

Напомним, самолет с Урсулой фон дер Ляйен экстренно сел в Болгарии из-за вмешательства России.