Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в последние выходные лета

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в субботу, 30 августа, по стране будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 26-31 тепла, на юге до плюс 34, в Карпатах ночью 7-12 тепла, днем плюс 20-25.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью около плюс 15, днем 28-30 тепла.

Также информируется, что в воскресенье, 31 августа, будет преимущественно без осадков, только на крайнем западе днем пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 26-31 тепла, на юге до плюс 34, в западных областях 23-28 тепла, в Карпатах ночью плюс 9-14, днем 20-25 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью в районе плюс 15, днем 28-30 тепла.

