Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ИИ научили «читать» мысли

ИИ научили «читать» мысли

Автор: «Фраза»
23.08.25 19:41
197
ИИ научили «читать» мысли
Ученым из Стэнфорда впервые удалось с помощью ИИ расшифровать то, что люди думают и произносят «про себя».
 
Четырем участникам эксперимента, потерявшим способность говорить в результате инсульта, имплантировали микродатчики в область моторной коры мозга. Добровольцам предложили либо пытаться произносить определенные слова, либо просто представлять, что они их говорят. Используемый набор включал около 125 тыс. слов.
 
Выяснилось, что обе задачи активировали примерно одинаковые участки мозга и вызывали схожие паттерны нейронной активности. Обученная на этих данных ИИ-модель смогла расшифровать внутренний монолог добровольцев с точностью до 74%. При этом люди могли выражать свои мысли в комфортном для разговора темпе: 120–150 слов в минуту.
 
При этом ученые придумали защиту от непроизвольного озвучивания мыслей. Участников просили произносить про себя «пароль»: chitty chitty bang bang. Распознав код, нейросеть сразу прекращала считывать нейросигнал.
 
«Эта разработка дает реальную надежду, что нейроимпланты рано или поздно смогут восстановить общение, и оно будет таким же беглым, естественным и комфортным, как разговорная речь», — надеется Фрэнк Уиллетт, один из авторов исследования, доцент кафедры нейрохирургии Стэнфорда.

Тэги: искусственный интеллект

Комментарии

Статьи

22.08.25 17:37

Голый пафосный король

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу
23.08.25 19:45

Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.08.25 19:34

В Израиле учительница устроила оргию с 11-классниками

23.08.25 07:44

Кейс «Домино» Антона Шухнина

22.08.25 16:37

В Германии нашли останки морского монстра возрастом 183 миллиона лет

22.08.25 16:15

Стало известно, как украинские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду

22.08.25 16:10

Завтра в Украине ожидаются опасные погодные условия

22.08.25 15:42

В Польше нашли самую древнюю в мире капсулу времени

22.08.25 15:22

В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

22.08.25 14:54

Саммит на Аляске стал «большой аферой» Путина, — WSJ

22.08.25 14:27

В ООН сделали ряд заявлений по поводу голода в Секторе Газа

22.08.25 10:46

Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине

22.08.25 09:51

Путин сузил требования к Украине, — СМИ

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

21.08.25 12:08

Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

21.08.25 11:19

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21.08.25 09:23

Украинская ПВО уничтожила 546 вражеских дронов, «Кинджал» и 30 ракет

20.08.25 14:37

Стало известно, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину после войны

20.08.25 12:18

Названы расходы Украины на оборону с начала года

20.08.25 10:49

Трамп объяснил роль США в вопросе гарантий для Украины

20.08.25 08:32

Стало известно, чем пожертвовал Трамп ради Украины

20.08.25 08:40

Трамп оптимистично высказался по поводу мира в Украине

18.08.25 15:30

Стало известно, как изменилось мнение американцев о Трампе после его встречи с Путиным

19.08.25 11:11

Зеленский заявил о шансе на реальный мир

18.08.25 13:49

Россия готовит наступление на Запорожье, — Сырский

20.08.25 10:36

Трамп заявил, что мир в Украине… поможет ему попасть в рай

18.08.25 15:25

Китайцы рассказали, чем опасен TikTok

18.08.25 12:21

В одной из больниц Киева после анестезии умерла маленькая девочка

18.08.25 13:04

Во Львовской области вновь отравились дети

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

Фото и Видео
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди