ИИ научили «читать» мысли

Ученым из Стэнфорда впервые удалось с помощью ИИ расшифровать то, что люди думают и произносят «про себя».

Четырем участникам эксперимента, потерявшим способность говорить в результате инсульта, имплантировали микродатчики в область моторной коры мозга. Добровольцам предложили либо пытаться произносить определенные слова, либо просто представлять, что они их говорят. Используемый набор включал около 125 тыс. слов.

Выяснилось, что обе задачи активировали примерно одинаковые участки мозга и вызывали схожие паттерны нейронной активности. Обученная на этих данных ИИ-модель смогла расшифровать внутренний монолог добровольцев с точностью до 74%. При этом люди могли выражать свои мысли в комфортном для разговора темпе: 120–150 слов в минуту.

При этом ученые придумали защиту от непроизвольного озвучивания мыслей. Участников просили произносить про себя «пароль»: chitty chitty bang bang. Распознав код, нейросеть сразу прекращала считывать нейросигнал.

«Эта разработка дает реальную надежду, что нейроимпланты рано или поздно смогут восстановить общение, и оно будет таким же беглым, естественным и комфортным, как разговорная речь», — надеется Фрэнк Уиллетт, один из авторов исследования, доцент кафедры нейрохирургии Стэнфорда.