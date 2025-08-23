ИИ научили «читать» мысли

Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу
Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине
Путин сузил требования к Украине, — СМИ
Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности
Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным
Кабмин определил сроки учебного года в школах
Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Украинская ПВО уничтожила 546 вражеских дронов, «Кинджал» и 30 ракет
Стало известно, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину после войны
Названы расходы Украины на оборону с начала года
Трамп объяснил роль США в вопросе гарантий для Украины