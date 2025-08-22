Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в субботу, 23 августа, в нашей стране кроме западных, днем Житомирской, Киевской и Винницкой областей пройдут умеренные, в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди с грозами. В восточных и юго-восточных областях днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 17-22 тепла, на юго-востоке ночью плюс 15-20, днем 26-31 тепла.

В Киеве завтра ночью пройдет умеренный дождь, днем будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 20-22 тепла.

Кроме этого говорится, что в воскресенье, 24 августа, ночью в Карпатах и восточных областях, днем в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 7-12, днем 15-20 тепла, на юге и юго-востоке ночью плюс 12-17, днем 22-27 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, днем ожидается умеренный кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 10-12, днем 18-20 тепла.

