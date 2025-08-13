Путин летит на Аляску с уверенностью, что имеет все карты, — Bloomberg

Правитель России Владимир Путин прибудет на пятничный саммит с президентом США Дональдом Трампом на фоне продвижения российских войск в Украине и уверенности в своих позициях. Как пишет Bloomberg, Кремль будет стремиться использовать эти успехи для получения значительных территориальных уступок в обмен на прекращение огня.

По данным платформы «Глубинное государство», российские войска прорвали украинскую оборону в районе сел на подступах к Доброполью в Донецкой области и пытаются выйти на дорогу к Краматорску. Хотя прорыв был частичным, ситуация на фронте в Донецкой и Запорожской областях остается напряженной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва пытается создать впечатление, будто «Россия наступает, а Украина проигрывает» накануне встречи на Аляске. Он подчеркнул, что Киев не уступит ни одной территории, поскольку «для россиян Донбасс — это плацдарм для будущего нового наступления».

В то же время США и Россия, по данным источников, обсуждают возможность остановки войны вдоль нынешней линии фронта, оставив РФ контроль над оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей. Трамп допустил «некоторые изменения» относительно линий фронта, что вызвало беспокойство у Киева и европейских союзников.

«У Путина гораздо более сильные карты, чем у его оппонентов», — считает Марина Мирон из Королевского колледжа Лондона.

Аналитики Bloomberg оценивают, что с начала года российские войска захватили около 2400 км² территории Украины, а пять ключевых факторов — от человеческих ресурсов до огневой мощи — свидетельствуют о росте преимущества Москвы.

«Пять ключевых факторов, которые мы оцениваем как критически важные для определения исхода российско-украинской войны, такие как финансовая мощь, человеческие ресурсы, огневая мощь, моральный дух и территориальный контроль, свидетельствуют о том, что преимущество России продолжает расти», — сказал Алекс Кокчаров, аналитик Bloomberg Geoeconomics. — Москва, вероятно, считает, что имеет значительное преимущество над Украиной, и что время на ее стороне".

