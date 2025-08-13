Весна будет приходить уже в январе, — климатолог

К 2040 году зимы в Украине будут становиться еще теплее, а снег будет редким явлением. Об этом сказала ведущий украинский климатолог, участница IPCC и член Национальной академии наук США Светлана Краковская.

Она отметила, что к 2040 году температура самого холодного месяца, а это обычно январь, хотя может иногда быть и февраль, повысится. В частности, в Харькове температура в среднем будет во время холодных месяцев от −4 до — 6 градусов, в Киеве и Львове от 0 до −2 градусов, в Одесской области будет плюсовая температура, а в горных регионах температуры будут ниже нуля и это будет относительная зона холода. По ее словам, будет теплее во многих регионах, в том числе и в Киеве. «Почему подогревает Киев, каким будет центром тепла? Из-за того, что город застроен, с асфальтом и со зданиями, которые нагреваются от солнца и даже зимой это очень хорошо видно», — сказала Краковская.

По ее словам, в некоторых регионах до 2040 года, в частности, в Крыму, Одесской области климатическая весна будет начинаться уже в конце января, а в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях — в феврале. А осень в этих регионах может заканчиваться в декабре, то есть зимы, по сути, может и не быть. Климатолог отмечает, что отопительный сезон значительно сократится в Украине.

Краковская подчеркнула, что боевые действия влияют на климат. «Использование оружия — это взрывы, а во время них определенные вещества попадают в атмосферу и ее загрязняют и являются парниковыми газами и соответственно они истощают наш общий карбоновый бюджет», — добавила она. По ее словам, также во время боевых действий выгорают леса и перестают быть поглотителями парниковых газов.

Напомним, лето в Украине будет держаться более 5 месяцев.