Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский участвовать во встрече на Аляске, Трамп заявил, что украинский президент «не был частью этого».

«Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он был на многих встречах, он был на них три с половиной года, и ничего не произошло», — сказал Трамп.

Напомним, Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску.