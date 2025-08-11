Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже перед встречей Трампа и Путина, — NYT

Уже в эту пятницу на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Уже стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи.

Однако риелтор, который занимается краткосрочной арендой жилья в Анкоридже и является почетным консулом Германии, сообщил, что для встречи он арендовал Секретной службе США шестикомнатный дом.

«Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны», — рассказал Ларри Дисброу.

Он также добавил, что понимает, почему Аляска может быть привлекательным местом для такого рода встречи с исторической точки зрения.

«Но это, безусловно, удивило меня», — говорит Дисброу.

В то же время NYT приводит слова мэра Анкориджа Сюзанны ЛаФранс. В субботнем интервью она заявила, что не получила никакой информации о том, состоится ли в ее городе встреча Трампа и Путина.

«Принимать лидеров здесь, на Аляске — обычное дело. Быть местом дипломатии — часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира», — добавила мэр.

Издание отметило, что Трамп посещал Аляску как минимум 5 раз с момента вступления в должность в 2017 году. В основном он останавливался на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Также NYT добавило, что встреча с Путиным станет первым официальным визитом Трампа в штат Аляска с начала его второго президентского срока.

Напомним, Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску.