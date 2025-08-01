Число жертв вчерашней атаки на Киев продолжает расти

В Киеве снова выросло количество жертв ракетно-дроновой российской атаки в ночь на 31 июля. Сейчас известно о 31 погибшем, сообщила городская военная администрация (МВА) в пятницу, 1 августа.

«Всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших. Спасатели деблокировали еще троих. На данный момент в результате российской атаки в ночь на 31 июля погиб 31 человек», — говорится в сообщении.

Тем временем в полиции Киева уточнили, что спасатели деблокировали тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей, девочек в возрасте 10 и 13 лет. Итого среди погибших пятеро детей.

Напомним, в Киеве в результате ракетного удара в ночь на 31 июля было разрушено подъезд девятиэтажного дома. Также повреждения получили школа, детский сад и больница в разных районах столицы.