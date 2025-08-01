Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Число жертв вчерашней атаки на Киев продолжает расти

Число жертв вчерашней атаки на Киев продолжает расти

Александр Панько
01.08.25 12:32
139
Число жертв вчерашней атаки на Киев продолжает расти

В Киеве снова выросло количество жертв ракетно-дроновой российской атаки в ночь на 31 июля. Сейчас известно о 31 погибшем, сообщила городская военная администрация (МВА) в пятницу, 1 августа.

«Всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших. Спасатели деблокировали еще троих. На данный момент в результате российской атаки в ночь на 31 июля погиб 31 человек», — говорится в сообщении.

Тем временем в полиции Киева уточнили, что спасатели деблокировали тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей, девочек в возрасте 10 и 13 лет. Итого среди погибших пятеро детей.

Напомним, в Киеве в результате ракетного удара в ночь на 31 июля было разрушено подъезд девятиэтажного дома. Также повреждения получили школа, детский сад и больница в разных районах столицы.

Тэги: Киев, жертвы, ракетный удар

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.08.25 13:36

Австралийцы поведали об опасном влиянии жары на детский мозг

01.08.25 13:20

Путин мечтал о Крыме еще в 90-х, — Spiegel

01.08.25 12:54

Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

01.08.25 12:47

Шведы рассказали, как надо питаться в пожилом возрасте

01.08.25 11:54

Испанский врач назвал продукты, которые помогут улучшить сон

01.08.25 11:43

Стало известно о состоянии энергосистемы Украины в начале августа

01.08.25 11:18

Вашингтон усиливает поддержку: комитет Сената одобрил $1 млрд для Украины, — Reuters

01.08.25 10:56

Тайна «испанки» раскрыта: ученые выяснили, что стояло за пандемией 1918 года

01.08.25 10:47

В Китае маленький ребенок выжил после падения с 18-го этажа

01.08.25 11:18

Вашингтон усиливает поддержку: комитет Сената одобрил $1 млрд для Украины, — Reuters

01.08.25 10:31

Рубио заявил о новых контактах с Кремлем по поводу войны

01.08.25 10:00

Число жертв вчерашнего удара по Киеву выросло до 28

01.08.25 09:33

Фон дер Ляйен назвала главное требование к Украине

31.07.25 21:56

Трамп озвучил дату завершения огня в Украине

31.07.25 15:15

Рада одобрила дополнительные 412 млрд на оборону

31.07.25 13:53

Депутаты проголосовали за независимость НАБУ и САП

31.07.25 13:25

В Киеве нашли тело восьмой жертвы ночной атаки

31.07.25 10:19

Киев могли атаковать реактивные «Шахеды»

31.07.25 09:30

Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки раненых

29.07.25 09:27

Дипломат оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

28.07.25 00:01

3I/ATLAS: американский профессор назвал загадочную комету инопланетной технологией

25.07.25 16:28

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в последние выходные июля

25.07.25 14:21

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток

29.07.25 11:01

Франция рассказала, как должна завершиться война в Секторе Газа

30.07.25 09:11

Трамп отвел Путину 10 дней на перемирие с Украиной

28.07.25 12:23

Испанцы узнали о древних людях кое-что жуткое

28.07.25 12:10

Японцы впервые удалили лишнюю хромосому у человека с синдромом Дауна

27.07.25 22:02

Трамп заключил большую сделку с ЕС: ключевые тезисы

30.07.25 11:08

Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны

Фото и Видео
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди