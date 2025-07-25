В Киеве до конца этой недели вводят ограничения для грузового транспорта

Из-за жары, которая пришла в Киев, в городе до конца недели (25-27 июля) ограничили движение тяжеловесного автотранспорта. Об этом информирует КГГА.

Уточняется, что время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом.

Синоптики говорят, что в эти дни в украинской столице в дневное время суток ожидается повышение температуры воздуха более 28 градусов тепла.

В мэрии сообщают, что для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города в этот период ограничат движение для транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Добавляется, что соблюдение этих ограничений будет контролировать полиция.

Подчеркивается, что данные нормы вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 7 июля 2012-го № 1173 «Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах города Киева в связи с повышением температуры воздуха».

Водителей же просят отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам.

Ранее мы писали, что в Украину возвращаются дожди, но жара не отступит.