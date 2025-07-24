В России разбился самолет Ан-24 с десятками людей на борту

Утром четверга, 24 июля, в России произошла крупная авиакатастрофа. В Приамурье разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара».

Борт вылетел из Благовещенска в Тынду, но потом перестал выходить на связь.

Позже спасатели обнаружили его обломки на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

Известно, что всего в самолете было 43 пассажира (в том числе пятеро детей) и шесть членов экипажа.

Добавляется, что погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.

Ранее появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу.