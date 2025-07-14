Маск инвестирует в разработку искусственного интеллекта Grok два миллиарда долларов

Миллиардер Илон Маск всерьез взялся за разработку искусственного интеллекта Grok. Подробности, ссылаясь на инвесторов, пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что космическая корпорация бизнесмена SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в его же компанию xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok.

В публикации говорится, что такая инвестиция является частью программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне.

Добавляется, что это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета.

Справка :

Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023-го года.

В марте 2024-го года xAI открыла исходный код Grok.

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