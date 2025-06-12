Климатологи говорят, что мировой океан вновь аномально прогрелся

Эксперты из европейской службы по изменению климата «Коперник» бьют тревогу. По их словам, в прошлом мае температура поверхности мирового океана снова приблизилась к рекордным значениям.

Сообщается, что среднее значение составило 20,79 градуса, что лишь на 0,14 градуса меньше максимального показателя, зафиксированного в мае 2024-го года.

Ученые объясняют повышение температуры тем, что океан продолжает поглощать значительную часть парниковых выбросов – примерно четверть углекислого газа из атмосферы и до 90% избыточного тепла.

Из-за этого океан остается важным фактором, сдерживающим темпы глобального потепления.

Подчеркивается, что такое нагревание может серьезно изменить морские экосистемы.

К примеру, теплая и более кислая вода мешает кораллам усваивать необходимые элементы для построения рифов, что может привести к их разрушению.

Также существует риск бурного размножения микроводорослей, что снижает уровень кислорода в воде и может угрожать другим морским обитателям.

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