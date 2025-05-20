В «Дії» появится помощник на основе искусственного интеллекта

На портал «Дія» появится искусственный интеллект. Он будет помогать находить услуги, справки и даже в перспективе будет общаться голосом. Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Уже в июне стартует бета-тест искусственного интеллекта в «Дії». Отмечается, что ИИ-ассистент будет помогать находить услуги, справки. А также с ним можно будет общаться голосом

«Просто описывайте свою ситуацию — и „Дія“ подскажет, что делать: „У меня родился ребенок“ — ИИ-ассистент посоветует, какие услуги нужны и как их получить», — сказано в сообщении.

В пресс-службе приложения отметили, что в перспективе будет голосовое общение, автоматическая отправка справок и полная цифровая поддержка 24/7.

«Дія» — это украинский государственный сервис, созданный для обеспечения удобного доступа граждан к административным услугам. Благодаря порталу и мобильному приложению пользователи могут получать услуги, подавать документы онлайн, а также сохранять цифровые копии удостоверений, справок и лицензий.

Напомним, в «Дії» появились документы об образовании.