В WhatsApp появилась нейросеть Perplexity

В мессенджере WhatsApp заработала нейросеть Perplexity. Она умеет отвечать на вопросы и генерировать изображения.

Глава компании Perplexity Аравинд Шринивас также рассказал о скором появлении новых функций, кроме ответов на вопросы и генерации изображений.

Кроме этого добавляется, что в ближайшие недели планируется добавить поддержку голосового режима, мемы, видео, проверку фактов, доступ в групповых чатах и ассистента для выполнения заданий.

Ранее в WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений.