В начале апреля украинцев ждет неприятная погода

В первые дни апреля погода не порадует украинцев. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что во вторник, 1 апреля, дожди прогнозируется в большинстве областей нашей страны, только на юго-востоке будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью 4-9 тепла, днем плюс 8-13, в южной и юго-восточной части Украины 13-18 тепла.

В Киеве завтра будет мокро. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью 7-9 тепла, днем около плюс 10.

Информируется при этом, что в среду, 2 апреля, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории будет без осадков. Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 4-9 тепла, днем плюс 8-13, на юге и востоке 13-18 тепла.

В украинской столице послезавтра прогнозируется небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью 7-9 тепла, днем около плюс 10.

Ранее в Украине резко подскочило потребление электричества.