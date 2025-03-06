Погода продолжит радовать украинцев теплом в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 7 марта, в нашей стране будет без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 2-7 тепла, в Карпатах и на Закарпатье от минус 5 до 0. Днем 12-17 тепла.

В Киеве завтра также будет сухо, ветер западный, 7-12 м/с. Ночью 5-7 тепла, днем плюс 14-16.

Кроме этого информируется, что в субботу, 8 марта, в Украине будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла. Днем плюс 12-17.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 14-16.

Ранее мы писали, что в Киев официально наконец-то пришла весна.