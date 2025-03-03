Шведы поведали об удивительной пользе рыбы

Эксперты в рамках шведского проекта Epidemiologic Investigation of Multiple Sclerosis выявили еще одно полезное свойство рыбы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление в пищу нежирной и жирной рыбы способно замедлить наступление инвалидности у людей с рассеянным склерозом.

В опыте участвовали 2 719 людей с недавно диагностированным рассеянным склерозом.

Поясняется, что это хроническое аутоиммунное прогрессирующее заболевание нервной системы, вследствие которого человек может стать инвалидом.

Добавляется, что нарушение проведения нервных импульсов в головном и спинном мозге ведет к ослаблению рук и ног, ухудшению зрения, головокружению и снижению подвижности.

Добровольцы предоставили информацию о своем образе жизни и привычках питания, включая потребление рыбы.

Было установлено, что регулярное потребление как жирной, так и нежирной рыбы на момент постановки диагноза снижало риск прогрессирования заболевания на 44%, а усугубления симптомов до третьей степени инвалидности на 45%.

Есть мнение, что терапевтический эффект оказывают не омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбе, а аминокислота таурин.

Дело в том, что в организме таурин выполняет различные функции, в том числе защищает клетки от разрушения благодаря антиоксидантному и противовоспалительному воздействию.

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