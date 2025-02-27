Синоптики поведали, какой будет погода в Украине на стыке зимы и весны

Синоптики поведали, какая погода будет в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 28 февраля, в нашей стране будет без осадков, только днем в западных, Житомирской и Винницкой областях - дождь, местами со снегом. На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью 2-7 мороза, днем плюс 1-6 тепла. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 9-14 мороза, днем от минус 4 до плюс 1.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 2-4 мороза, днем плюс 3-5.

Также информируется, что в субботу, 1 марта, в восточных областях будет без осадков. В западных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. На остальной территории небольшой мокрый снег, днем местами с дождем, лишь на юго-востоке без осадков. На дорогах северных, центральных, восточных областей и в Карпатах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, на западе с переходом на западный, 5-10 м/с.

Ночью в западных областях 6-11 мороза, в Луганской области до минус 16, днем от 4 мороза до 1 тепла. По стране ночью от минус 2 до плюс 3, днем 3-8 тепла.

В украинской столице послезавтра прогнозируется мокрый снег, днем с дождем. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Ночью от минус 2 до 0, днем 3-5 тепла.

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