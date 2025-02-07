Авиакатастрофа в Казахстане: Баку готовит обращение в международный суд против России

Азербайджан, учитывая то, что Российская Федерация (РФ) продолжает попытки отвлечь внимание от авиакатастрофы в Казахстане, готовит обращение в международный суд. Об этом сообщает APA.

Как пишет издание, даже после того, как Министерство транспорта Казахстана обнародовало свой первый отчет о катастрофе самолета, Россия продолжает предвзято подходить к инциденту.

Согласно предварительному отчету, самолет Embraer 190-100 IGW, во время рейса Баку — Грозный, потерял сигнал GPS именно в российском воздушном пространстве.

После того как судно не смогло совершить повторную посадку над Грозным из-за неблагоприятных погодных условий, было принято решение вернуться в Баку. После этого было зафиксировано два посторонних шума с интервалом в 24 секунды:

— через 4 секунды после первого постороннего звука вышла из строя третья гидросистема;

— через 6 секунд — вышла из строя первая гидросистема;

— через 21 секунду — вышла из строя вторая гидросистема.

«В фюзеляже самолета обнаружены многочисленные проколы и глухие отверстия, сделаны фото и видео. Эти повреждения были обнаружены в большом количестве в задней части фюзеляжа самолета, особенно на вертикальных и горизонтальных стабилизаторах, а также на левом крыле и левом двигателе», — пишет APA.

Отмечается, что личности тех, кто отдавал приказ вести огонь и тех, кто открывал его — известны азербайджанской стороне.

APA добавляет, что условия Азербайджана понятны и уже были озвучены на самом высоком уровне. В частности Баку имеет части ракет «Панцирь-С», которыми сбили самолет.

«Формируется доказательная база, собираются факты и доказательства, ведется подготовка к обращению в международный суд. Однако двери для диалога с Россией открыты. Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность», — отмечает APA.

Напомним, у Азербайджана есть доказательства, что самолет AZAL сбили россияне.