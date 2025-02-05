Гидрометцентр информировал, какая погода ждет украинцев

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в ночь на среду, 5 февраля, в большинстве областей ожидается небольшой снег. Днем в северо-восточных, западных и Одесской областях местами также пройдет небольшой снег, на остальной территории Украины будет без осадков. На дорогах страны местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 мороза, днем от минус 2 до плюс 3. В Карпатах ночью 6-11 мороза, днем от минус 5 до 0.

В Киеве завтра ночью местами пройдет небольшой снег, днем будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью минус 3-5, днем от 2 мороза до 0.

Также информируется, что в четверг, 6 февраля, ночью на Прикарпатье, а днем в юго-восточной части страны прогнозируется небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-17 м/с.

Ночью 2-7 мороза, днем от минус 3 мороза до плюс 2. В Карпатах ночью 4-9 мороза, днем от минус 5 до 0.

В украинской столице послезавтра местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 мороза, днем около 0.

Ранее мы писали, что прошлый январь в Киеве был аномально теплым – подведены синоптические итоги.