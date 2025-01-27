В Украину пришло потепление – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в начале рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в понедельник, 27 января, по стране будет без осадков, в юго-восточной части Украины ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс ​​5-10, на Прикарпатье и в Крыму 9-14 тепла. В восточных областях и в Карпатах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем плюс ​​2-7.

В Киеве завтра будет сухо, ветер южный, 5-10 м/с. Ночью 1-3 тепла, днем плюс ​​7-9.

Информируется при этом, что во вторник, 28 января, в Украине также будет сухо. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в восточных областях от 2 мороза до 0. Днем плюс 5-10, на западе и юге страны 9-14 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс ​​7-9.

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