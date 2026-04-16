Писториус заинтриговал усилением дальнобойных возможностей Украины

Германия усиливает возможности Украины наносить удары на дальние расстояния. Это возможно благодаря созданию нового совместного предприятия. Об этом на встрече Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Украине Германия, будут дополнены поставкой дополнительных пусковых установок.

«В то же время, мы усиливаем способность Украины осуществлять стратегические удары на большие расстояния. Мы добьемся этого благодаря немецко-украинскому сотрудничеству в области вооружения и созданию еще одного совместного предприятия по разработке и производству различных типов беспилотников средней и большой дальности», — подчеркнул немецкий министр.

Отдельно он добавил, что Германия передаст 300 млн евро на закупку дальнобойных дронов украинского производства.

«Эти меры направлены на поддержку новой концепции обороны Украины. Они помогут сохранить и усилить импульс Украины. Украина сможет продолжать свою оборонную борьбу только при нашей совместной поддержке. Их успех зависит от всех нас», — подчеркнул Писториус.

Напомним, 14 апреля стало известно, что Украина и Германия согласовали масштабный оборонный пакет на 4 млрд евро.