ТОП-ТЕМЫ:
Писториус заинтриговал усилением дальнобойных возможностей Украины

Агата Кловская
16.04.26 11:25
40
Германия усиливает возможности Украины наносить удары на дальние расстояния. Это возможно благодаря созданию нового совместного предприятия. Об этом на встрече Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Украине Германия, будут дополнены поставкой дополнительных пусковых установок.

«В то же время, мы усиливаем способность Украины осуществлять стратегические удары на большие расстояния. Мы добьемся этого благодаря немецко-украинскому сотрудничеству в области вооружения и созданию еще одного совместного предприятия по разработке и производству различных типов беспилотников средней и большой дальности», — подчеркнул немецкий министр.

Отдельно он добавил, что Германия передаст 300 млн евро на закупку дальнобойных дронов украинского производства.

«Эти меры направлены на поддержку новой концепции обороны Украины. Они помогут сохранить и усилить импульс Украины. Украина сможет продолжать свою оборонную борьбу только при нашей совместной поддержке. Их успех зависит от всех нас», — подчеркнул Писториус.

Напомним, 14 апреля стало известно, что Украина и Германия согласовали масштабный оборонный пакет на 4 млрд евро.

16.04.26 09:10

Вице-премьер Алексей Чернышов, топ-менеджер «Киевстар» Виктория Кириленко и другие: почему тысячи уголовных производств в Украине не доходят до приговоров

Автор: Андрій Майстренко, для «Фраза»

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
Все новости
Главное
Популярное
16.04.26 10:43

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март

16.04.26 10:27

Британия передаст Украине 120 тысяч дронов и не только

16.04.26 10:14

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

16.04.26 09:54

Трамп заявил, что «навсегда открывает» Ормуз

16.04.26 09:33

Россия официально признала сбитие самолета AZAL

16.04.26 09:13

На Рамштайне озвучили новые данные о потерях РФ

16.04.26 08:32

У Ирана остались считанные дни до остановки добычи нефти

15.04.26 16:50

Стало известно, почему с возрастом время «летит» быстрее

15.04.26 16:08

Во Франции зафиксировали мор очень милых птичек

16.04.26 10:14

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

16.04.26 09:33

Россия официально признала сбитие самолета AZAL

15.04.26 10:51

Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд

15.04.26 10:25

На ЧАЭС отреагировали на слухи о возможном обрушении саркофага

15.04.26 09:23

Названы противники вступления Украины в ЕС

15.04.26 09:09

«Укрэнерго» отменило отключение на среду, 15 апреля

15.04.26 07:00

Вэнс сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине

14.04.26 13:55

Зеленский назвал регионы, которые медленнее всего готовятся к зиме

14.04.26 11:41

Украина впервые имеет достаточно оружия для защиты от ударов РФ, — Зеленский

14.04.26 10:54

В Броварах совершен теракт. Подозреваемые уже задержаны

10.04.26 10:13

Рютте назвал четыре страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО

09.04.26 12:43

Названы главные фавориты следующих выборов президента США

09.04.26 15:02

В прошлом марте в Украине ускорилась инфляция

09.04.26 15:35

Британцы опровергли популярным миф о кофе и чае

09.04.26 12:50

Сырский озвучил ошеломляющую статистику с фронта

10.04.26 12:27

Зеленский ответил Вэнсу по поводу «территорий»

10.04.26 10:33

Зеленский ответил Путину по поводу пасхального перемирия

10.04.26 18:38

В СБУ сделали тревожное заявление накануне Пасху

09.04.26 16:07

Зеленский призвал готовиться к следующей зиме

10.04.26 20:40

В ближайшие дни в Украине сохранятся опасные погодные условия

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

