Зеленский заявил, что в войне с Украиной погибло четыре тысячи солдат из КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери КНДР в войне России против нашей страны. Об этом он сообщил во время заседания Контактной группы в формате Рамштайн.

Было сказано: «Владимир Путин не только продолжает свои инвестиции в агрессию, он удваивает их. Он даже начал нанимать солдат из КНДР, чтобы эта война продолжалась. Она изучает современную войну. Они не ценят своих людей. И мы знаем это. Они теряют их – четыре тысячи по состоянию на данный момент».

Глава государства добавил, что КНДР «получает дешевый опыт для реэкспорта войны, возможно, там, в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее Ким Чен Ын пригрозил миру новой ракетой.