Синоптики сообщили украинцам, чего ждать от погоды в ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 10 января, ожидается дождь в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях, на западе страны с мокрым снегом, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Ночью 1-6 тепла, на северо-востоке страны местами от минус 2 до 0, днем ​​в западных и северных областях 4-9 тепла, на остальной территории Украины плюс 8-13, в Крыму ночью 4-9 тепла, днем плюс ​​11-16.

В Киеве завтра ночью будет без существенных осадков, днем ​​дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс ​​7-9.

Также информируется, что в субботу, 11 января, в западных областях пройдет небольшой снег, в большинстве северных и центральных областей ночью умеренный мокрый снег и дождь, днем ​​будет без осадков. На остальной территории нашей страны прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем ​​от минус 2 до плюс 3, в Одесской и Николаевской областях до 5 тепла, на юго-востоке ночью плюс 1-6, днем ​​4-9 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет без существенных осадков, днем ​​должно быть сухо. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем от ​​0 до 2 тепла.

Ранее в Киеве подвели синоптические итоги декабря.