Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Синоптики сообщили украинцам, чего ждать от погоды в ближайшие дни

Синоптики сообщили украинцам, чего ждать от погоды в ближайшие дни

Александр Панько
09.01.25 14:52
220
Синоптики сообщили украинцам, чего ждать от погоды в ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 10 января, ожидается дождь в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях, на западе страны с мокрым снегом, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Ночью 1-6 тепла, на северо-востоке страны местами от минус 2 до 0, днем ​​в западных и северных областях 4-9 тепла, на остальной территории Украины плюс 8-13, в Крыму ночью 4-9 тепла, днем плюс ​​11-16.

В Киеве завтра ночью будет без существенных осадков, днем ​​дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс ​​7-9.

Также информируется, что в субботу, 11 января, в западных областях пройдет небольшой снег, в большинстве северных и центральных областей ночью умеренный мокрый снег и дождь, днем ​​будет без осадков. На остальной территории нашей страны прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем ​​от минус 2 до плюс 3, в Одесской и Николаевской областях до 5 тепла, на юго-востоке ночью плюс 1-6, днем ​​4-9 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет без существенных осадков, днем ​​должно быть сухо. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем от ​​0 до 2 тепла.

Ранее в Киеве подвели синоптические итоги декабря.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

06.01.25 10:22

К российской атаке на «Фразу» присоединился «создатель кризисов» Денис Шинкаренко

Автор: «Фраза»

Дайджест

QAnon, масоны, плоская Земля: самые известные конспирологические теории
04.01.25 11:09

QAnon, масоны, плоская Земля: самые известные конспирологические теории

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.01.25 19:35

Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика

09.01.25 19:25

Грудь 7 размера выросла у девушки, вакцинированной от коронавируса

09.01.25 16:56

В Украине заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 20%

09.01.25 16:21

Рютте сделал важное заявление по поводу дальнейшей поддержки Украины

09.01.25 15:24

Переговоры Украины и РФ могут состояться в первой половине 2025 года, — CNN

09.01.25 15:16

Метапневмовирус добрался до Киева

09.01.25 15:07

Зеленский заявил, что в войне с Украиной погибло четыре тысячи солдат из КНДР

09.01.25 14:58

На Западе Украины было объявлено штормовое предупреждение

09.01.25 14:49

В Украине из-за пожаров во время новогодних праздников погибли 55 человек

09.01.25 16:56

В Украине заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 20%

09.01.25 15:24

Переговоры Украины и РФ могут состояться в первой половине 2025 года, — CNN

09.01.25 12:29

ВР одобрила закон о базовой военной подготовке

09.01.25 09:41

Стало известно, будут ли действовать графики в четверг, 9 января

09.01.25 09:23

У Трампа хотят найти решение для завершения войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации

08.01.25 13:49

Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО, — МИД

08.01.25 12:13

Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе, которая обеспечивала топливом аэродром

08.01.25 09:58

США планируют объявить внушительный пакет военной помощи Украине

08.01.25 09:27

Трамп сделал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с РФ

07.01.25 12:37

Курск может стать концом для Путина, — The Telegraph

06.01.25 11:47

В Украине подтвердили первые случаи нового метапневмовируса

03.01.25 10:36

Трамп может быть решающим в завершении войны с Россией, — Зеленский

03.01.25 13:24

В Украине заработал онлайн-кабинет перевозчика

03.01.25 10:58

Фицо решил снизить помощь украинским беженцам

03.01.25 11:02

Трамп едко прошелся по Байдену

03.01.25 15:08

Швейцарцы обнаружили очень необычную галактику

03.01.25 14:24

В ближайшие выходные погода в Украине вновь не порадует

07.01.25 16:53

Безопасность Европы находится под угрозой из-за агрессии РФ и безразличия Трампа, — FT

03.01.25 12:42

В Польше украинцы начали получать фальшивые повестки с угрозами

03.01.25 12:34

В Украине серьезно выросло потребление электричества – озвучена причина

Фото и Видео
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
В Саудовской Аравии произошло эпичное наводнение
В Саудовской Аравии произошло эпичное наводнение
В Тибете произошло жуткое землетрясение – погибли десятки людей
В Тибете произошло жуткое землетрясение – погибли десятки людей
Стало известно, кто является самым старым человеком в мире на данный момент
Стало известно, кто является самым старым человеком в мире на данный момент
В США поезд эпично упал в реку вместе с мостом
В США поезд эпично упал в реку вместе с мостом
Трамп может первым прилететь в Украину на самолете, — Зеленский
Трамп может первым прилететь в Украину на самолете, — Зеленский
Зеленский назвал условие прекращения огня и переговоров с РФ
Зеленский назвал условие прекращения огня и переговоров с РФ
Ночь живых кошаков (2025): тизер и дата выхода нового аниме
Ночь живых кошаков (2025): тизер и дата выхода нового аниме
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди