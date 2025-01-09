На Западе Украины было объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных регионах Украины. О ситуации сообщает Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят: «В пятницу, 10 января, на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)».

Информируется также, что подобные погодные условия способны привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

Ранее синоптики сообщили украинцам, чего ждать от погоды в ближайшие дни.