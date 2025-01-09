В Украине из-за пожаров во время новогодних праздников погибли 55 человек

В результате бытовых пожаров за первые шесть дней 2025 года погибли 55 человек, пострадал 31 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

С 31 декабря 2024 года по 6 января 2025 года в Украине зафиксировано 865 пожаров, что на 32% больше, чем за тот же период 2024 года — тогда было 653 пожара.

Только 1 января на пожарах погибли 14 человек, тогда как в прошлом году — семь. Так, в Полтавской области из-за короткого замыкания электросети погибли два человека, среди них — ребенок. Еще два человека погибли в Черкасской области. В Харьковской области — двое мужчин лишились жизни во время пожара хозяйственной постройки на кладбище.

Среди основных причин пожаров — короткое замыкание электросети, нарушение правил использования отопительных приборов, неосторожное обращение с огнем, в частности курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.

С начала 2025 года произошло три случая отравления угарным газом из-за использования печей, газовых колонок и печного отопления. Пострадали восемь человек, среди них — пятеро детей.

Напомним, пожар в новогоднюю ночь в Киевской области оборвал две жизни.