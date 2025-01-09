Рютте сделал важное заявление по поводу дальнейшей поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Он призвал продолжать поддерживать нашу страну.

Глава Альянса сказал: «Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить Украине все, в чем она нуждается, в оборудовании и подготовке, чтобы продолжать борьбу. Важно показать вовлеченность всех стран НАТО в оказание поддержки».

Чиновник добавил: «Сегодня, когда мы говорим об Украине, это не только об Украине. Мы должны привести Украину к наиболее благоприятной позиции, чтобы однажды, когда переговоры могут начаться по инициативе Украины, о том, как разрешить этот конфликт, они бы были в наиболее выгодной позиции для этого».

Марк Рютте отметил: «Поскольку, когда переговоры завершатся, за ними будут наблюдать: как они завершились – хорошим или плохим результатом для Украины. Если Украина завершит такие переговоры не в свою пользу, это будет использовано Китаем, КНДР, Ираном».

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