Грудь 7 размера выросла у девушки, вакцинированной от коронавируса

19-летняя девушка столкнулась с побочным эффектом после вакцинации от COVID-19 — её грудь увеличилась со 2-го до 7-го размера за полгода. Об этом сообщает сайт Настроение.

Медики зафиксировали редкий случай гигантомастии. Через неделю после первой дозы Pfizer у пациентки началось резкое увеличение объёма молочных желёз, которое усилилось после второго введения препарата. Анализы не выявили гормональных нарушений или других причин для таких изменений.

В результате девушка была вынуждена перенести операцию по уменьшению груди.

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