Гидрометцентр информировал, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в среду, 8 января, в западных, утром и днем местами и в северных, большинстве центральных, а также в Харьковской областях прогнозируются небольшие осадки в основном в виде дождя. Ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь с мокрым снегом. На остальной территории нашей страны будет без осадков.

В западных областях ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем плюс 3-8. На юге, в Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 2-7 тепла, днем плюс 9-14.

В Киеве завтра ночью будет сухо, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 2-4, днем 5-7 тепла.

Также информируется, что в четверг, 9 января, по всей Украине ночью в западных, северных и северо-восточных областях, днем местами на западе пройдет дождь и мокрый снег. На остальной территории нашей страны местами небольшой дождь (или преимущественно без осадков). Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, в южных и восточных областях плюс 2-7, днем 7-12 тепла, в южных областях до плюс 15, на севере 4-9 тепла. В Крыму без осадков, ночью плюс 5-10, днем 12-17 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Ночью около 0, днем 5-7 тепла.

Ранее в Карпатах произошло снежное ЧП.