Польша заявила, что ее системы ПВО будут защищать только НАТО

Западные системы ПВО, которые передадут Польше, будут защищать воздушное пространство только стран НАТО, включая логистический хаб, задействованный для поставок помощи Украине.

Польский чиновник прокомментировал размещение в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot, которые передадут Норвегия и Германия. Он заверил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.

По его словам, другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года — есть целый план ее безопасности.

«Польша — прифронтовая страна. Нарушения воздушного пространства были в Польше, Румынии и Латвии. Нам нужно усилить охрану воздушного пространства», — заявил глава минобороны.

Впрочем, Косиняк-Камыш назвал «драматической» ситуацию с авиаударами РФ по Украине.

Напомним, Генсек НАТО пообещал Украине дополнительные системы ПВО.