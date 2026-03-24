Украинцам рассказали, какой будет погода 24 марта

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине во вторник, 24 марта. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что на востоке и юго-востоке нашей страны пройдут дожди, на остальной территории будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге и востоке – северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, на юге плюс 2-7, днем 10-15 тепла, на востоке и юго-востоке плюс 7-12.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 12-14.

Ранее в Киев официально пришла весна.