Иран угрожает заминировать весь Персидский залив и назвал условие

Тегеран угрожает установить морские мины и полностью заблокировать весь Персидский залив и Ормузский пролив в частности, если США и союзники попытаются атаковать побережье Ирана. Об этом сообщает The Guardian.

«Любая попытка врага атаковать иранское побережье или острова, в соответствии с общепринятой военной практикой, приведет к минированию всех путей доступа и линий связи в Персидском заливе различными типами морских мин», — говорится в заявлении правительства Ирана.

В Тегеране добавили, что в таком случае весь Персидский залив надолго окажется в ситуации, подобной Ормузскому проливу, и будет практически заблокирован, и ответственность за все последствия будет лежать на странах-агрессорах.

Отмечается, что ранее Иран разрешил некоторым дружественным странам, включая Китай, Индию и Пакистан, использовать Ормузский пролив для прохода своих судов.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о планах США оккупировать, или блокировать стратегически важный иранский остров Харг, чтобы заставить Тегеран вновь открыть жизненно важный водный путь.

«Свобода судоходства не может существовать без свободы торговли. Уважайте эти обе ценности, или не ожидайте ни одного», — подытожил глава МИД Ирана Сеид Аббас Арагчи.

Напомним, в Тегеране отметили, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства за исключением судов, связанных с «врагами» Ирана.