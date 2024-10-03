Израиль ополчился против генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш стал персоной нон-грата в Израиле. Теперь ему запрещен въезд в страну.

Об этом информировал глава МИД Израиля Исраэль Кац.

В ведомстве поведали: «Такое решение было принято в свете реакции Гутерреша на отвратительное нападение Ирана на Израиль, в котором он не осудил однозначно его серьезную агрессию».

Министр обвиняет генсека в том, что он не осудил иранскую ракетную атаку, и, в связи с этим, «не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля».

Кроме этого дипломат уверяет: «Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не провел ни одной резолюции, чтобы объявить их террористической организацией, останется пятном на истории ООН на многие поколения вперед».

Ранее генсек ООН призвал мир к глобальным реформам.