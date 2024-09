Blum не открывается и выдает сообщение: Sorry, something went wrong!

24 сентября 2024 года миллионы игроков популярного телеграм-приложения Blum (Блум) не смогли зайти в игру. Проблема началась с утра и продолжалась почти весь день.

При попытке открыть Blum (Блум) система выдавала вот такое сообщение: "Sorry, something went wrong" (извини, что-то пошло не так)

Причины сбоя Blum (Блум) имеют технический характер. Создатели проекта заявили, что уже работают над устранением проблем.

Чтобы начать играть в Блум (Blum) достаточно перейти по ссылке (возможно, к тому моменту игра уже заработает)

Blum - это инновационная платформа в Телеграм, которая не только открывает доступ к майнингу собственных монет, но и предлагает удобные инструменты для покупки, обмена и продажи различных токенов. С его простым интерфейсом и интуитивно понятным дизайном даже новички могут легко ориентироваться в боте.

Это приложение дает возможность осуществлять торговлю криптовалютой с некастодиальных кошельков, обеспечивая формирование ордеров в оффчейн-режиме и проведение расчетов в ончейн-режиме. Благодаря этим функциям пользователи могут удобно и безопасно управлять своими активами прямо из Телеграм, не теряя время на переключение между различными платформами.

