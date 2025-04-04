40% наценки на растворе для инъекций: стали известны детали контрактов компании «Фармак» с Минобороны

АО «Фармак» заключило договор на поставку раствора для инъекций Триомбраст в Главный военный клинический госпиталь Минобороны по цене, которая на 40% выше розничной. О заключении контракта сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу Prozorro.

Контракт был подписан 30 марта без проведения тендерных процедур. Согласно условиям договора, госпиталь закупит Триомбраст (76%, 20 мл, 5 ампул в упаковке) по цене 597 гривен за упаковку.

Согласно данным ресурса Tabletki.ua, аналогичный препарат с такой же дозировкой продается в украинских аптеках по цене от 423 гривен за упаковку. Разница составляет около 150 гривен, что эквивалентно 40-процентной наценке.