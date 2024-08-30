«Шахтер» получил соперников в Лиге чемпионов

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. 36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов.

Донецкий «Шахтер», чемпион Украины 2023/24, находился во второй корзине при жеребьевке ЛЧ и получил 8 соперников на осень и зиму.

Соперниками «Шахтера» стали: «Бавария» (Германия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Янг Бойз» (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), «Брест» (Франция), «Болонья» (Италия).

Даты матчей будут определены позже и обнародованы 31 августа.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников были распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра — дома, вторая — на выезде).

Напомним, футболист «Шахтера» сбежал в Россию после матча Лиги чемпионов.